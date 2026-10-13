ВС РФ быстро пресекают попытки боевиков ВСУ вырваться из волчанского котла Боец ВС РФ: попытки ВСУ вырваться из волчанского котла быстро пресекаются

Москва13 окт Вести.Российская армия не дает Вооруженным силам Украины (ВСУ) вырваться из волчанского котла в Харьковской области, отметил в беседе с ИС "Вести" стрелок с позывным Башка.

Вооруженные силы РФ расширяют зону контроля и сжимают кольцо окружения на харьковском направлении.

Сейчас наша задача — полностью закрыть волчанский котел. Наши подразделения успешно выполняют боевую задачу, постепенно сжимают кольцо и выдавливают противника с занимаемых позиций. Наши БПС (Войска беспилотных систем. — Прим. ред.) и артиллерия постоянно контролируют обстановку, поэтому попытки вырваться из окружения быстро пресекаются сообщил Башка

Сейчас российские бойцы ведут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашово, Резниково, Нефедовка и Лобановка в кольце окружения в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 50 боевиков за последние сутки в волчанском котле.