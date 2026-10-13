Потери ВСУ в волчанском котле составили 50 человек за последние сутки

ВСУ потеряли 50 боевиков за последние сутки в волчанском котле Потери ВСУ в волчанском котле составили 50 человек за последние сутки

Москва13 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 50 человек за последние сутки в волчанском котле, среди ликвидированных есть представители офицерского состава. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Большие потери продолжают нести подразделения пограничников, в том числе офицерский состав. За сутки в волчанском котле уничтожено более 50 украинских военных говорится в публикации

Источник также отмечает, что российские военные значительно продвинулись вперед в районе населенных пунктов Варваровка и Круглое на волчанском направлении.

Общее продвижение на 24 участках составило более 1100 м подчеркивается в сообщении

Всего, по данным источника, потери ВСУ за последние сутки составили свыше 270 человек, из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях.