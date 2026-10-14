ВСУ за сутки потеряли более 230 человек в Сумской и Харьковской областях

Потери ВСУ в Сумской и Харьковской областях превысили за сутки 230 человек ВСУ за сутки потеряли более 230 человек в Сумской и Харьковской областях

Москва14 окт Вести.Подтвержденные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили за последние сутки более 140 человек в Сумской области и более 90 человек в Харьковской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Кроме того, на волчанском и великобурлукском направлениях штурмовые группы группировки "Север" продвинулись в районе Варваровки, Черного и Нефедовки.

Общее продвижение на 25 участках составило более 1200 м уточняет "Северный ветер"

Между тем ВСУ потеряли 50 боевиков за сутки в волчанском котле.