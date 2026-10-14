Москва14 октВести.Подтвержденные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили за последние сутки более 140 человек в Сумской области и более 90 человек в Харьковской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Кроме того, на волчанском и великобурлукском направлениях штурмовые группы группировки "Север" продвинулись в районе Варваровки, Черного и Нефедовки.
Общее продвижение на 25 участках составило более 1200 муточняет "Северный ветер"
Между тем ВСУ потеряли 50 боевиков за сутки в волчанском котле.