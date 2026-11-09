Москва9 нояВести.Множество боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропадают без вести на Сумском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
По данным источника, наибольшие потери противник несет в ожесточенных встречных боях у населенного пункта Хотень.
Большие потери на данном участке фронта несет 71 оаэмбр ВСУ, которую украинское командование активно задействует в попытках инфильтрации. Множество боевиков пропадает без вести.отмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что командование 71-й бригады ВСУ отказалось эвакуировать своих раненных бойцов, заблокированных после удара Вооруженных сил России (ВС РФ). Их записали в пропавшие без вести.