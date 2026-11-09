"Северный ветер": множество боевиков ВСУ пропадают без вести в Сумской области

Боевики ВСУ массово пропадают без вести на Сумском направлении СВО "Северный ветер": множество боевиков ВСУ пропадают без вести в Сумской области

Москва9 ноя Вести.Множество боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропадают без вести на Сумском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

По данным источника, наибольшие потери противник несет в ожесточенных встречных боях у населенного пункта Хотень.

Большие потери на данном участке фронта несет 71 оаэмбр ВСУ, которую украинское командование активно задействует в попытках инфильтрации. Множество боевиков пропадает без вести. отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что командование 71-й бригады ВСУ отказалось эвакуировать своих раненных бойцов, заблокированных после удара Вооруженных сил России (ВС РФ). Их записали в пропавшие без вести.