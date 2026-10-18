Спецподразделения ВСУ не смогли стабилизировать фронт на глуховском участке ВСУ безуспешно пытались стабилизировать фронт на глуховском участке

Москва18 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило несколько спецподразделений на глуховский участок в Сумской области, чтобы попытаться стабилизировать фронт, но все это было безуспешно. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

На глуховский участок украинское преступное военно-политическое руководство отправило несколько спецподразделений, которые должны были, по их мнению, стабилизировать ситуацию. Но ситуация не изменилась, следовательно, реализовать замысел украинскому командованию не удалось сказал он

Ранее он сообщил, что боевики ВСУ жалуются на усиление давления со стороны российской армии у населенного пункта Студенок в Сумской области. Глуховский участок в Сумской области "оживился", отметил Марочко.