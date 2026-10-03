Москва3 октВести.В районе города Волчанска в Харьковской области остаются заблокированными бойцы спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) и пограничные отряды Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, несколько групп украинских пограничников длительное время удерживают позиции в этом секторе почти без поддержки командования.
Аналитик добавил, что там же находятся сотрудники спецподразделения СБУ и другие разрозненные формирования противника.
Марочко отметил, что в районе боевых действий под Волчанском также зафиксировано присутствие подразделений 22-й и 159-й механизированных бригад ВСУ, а также сил территориальной обороны.