Марочко: подразделения СБУ и пограничники застряли под Волчанском

Марочко заявил о блокировке подразделений СБУ и пограничников под Волчанском Марочко: подразделения СБУ и пограничники застряли под Волчанском

Москва3 окт Вести.В районе города Волчанска в Харьковской области остаются заблокированными бойцы спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) и пограничные отряды Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, несколько групп украинских пограничников длительное время удерживают позиции в этом секторе почти без поддержки командования.

Аналитик добавил, что там же находятся сотрудники спецподразделения СБУ и другие разрозненные формирования противника.

Марочко отметил, что в районе боевых действий под Волчанском также зафиксировано присутствие подразделений 22-й и 159-й механизированных бригад ВСУ, а также сил территориальной обороны.