ВСУ посылают подкрепление под Купянск в попытке сдержать наступление ВС России ВСУ посылают подкрепление под Купянск

Москва17 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают группировку войск под Купянском в Харьковской области в попытке замедлить наступление российской армии, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Харьковское направление и купянский участок остаются в приоритете у командования ВСУ. В районе Купянска происходят позиционные бои, российские военнослужащие расширяют зону контроля на купянском участке. Командование ВСУ нагнало сюда большое количество дополнительных сил и средств, даже из числа резервов, для того, чтобы российские войска не развили успех в районе Купянска

Российские бойцы после уничтожения моста через реку Оскол зачистили участок Купянск - Купянск-Узловой и закрепились на новых рубежах.

Кроме того, после уничтожения моста рухнул фланг ВСУ южнее Купянска.