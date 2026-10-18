Марочко: удары по логистическим путям планомерно ослабляют ВСУ на Харьковщине Марочко: удары ВС РФ по мостам и понтонам в Харьковской области ослабляют ВСУ

Москва18 окт Вести.Удары российской армии по мостам и понтонным переправам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области ослабляют группировку противника, и это способствует продвижению подразделениям ВС РФ. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Наши планомерные удары и по понтонным переправам, и по мостам, и по другим логистическим путям постепенно, планомерно ослабляют противника в Харьковской области. При этом, по той информации, которая у меня имеется, у наших военнослужащих есть успехи юго-восточнее Ковшаровки: между Ковшаровкой и Сеньково в лесистой местности наши военнослужащие зачистили участок местности и, в принципе, планомерно выдавливают противника с занимаемых позиций сказал он

Ранее он сообщил, что ВСУ усиливают группировку войск под Купянском в Харьковской области в попытке замедлить наступление российской армии.