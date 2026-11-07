Марочко: ВС РФ на неделе до 2 км вклинились в оборону ВСУ у Юрковки под Ореховым

Марочко рассказал о продвижении российских войск под Ореховым Марочко: ВС РФ на неделе до 2 км вклинились в оборону ВСУ у Юрковки под Ореховым

Москва7 ноя Вести.Вооруженные силы РФ (ВС РФ) продолжают наступление на запорожском направлении и, в частности, продавливают оборону армии киевского режима под Ореховым. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Если мы говорим о запорожском направлении и непосредственно населенном пункте Юрковка, который находится северо-западнее населенного пункта Орехов - основного укрепрайона противника, - то здесь за истекшую неделю наши военнослужащие заняли ряд новых рубежей и позиций. Есть продвижение в глубину обороны противника: на самых результативных участках до 2 км сказал он

Ранее Марочко сообщил, что российские войска, наступая на севере Харьковской области, заняла новые рубежи в окрестностях сразу трех поселений - Гоптовки, Глубокого и Лукьянцев.