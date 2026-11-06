ВС России заняли позиции у Гоптовки и Глубокого под Харьковом

ВС России заняли новые рубежи у Гоптовки и Глубокого в Харьковской области ВС России заняли позиции у Гоптовки и Глубокого под Харьковом

Москва6 ноя Вести.Российская армия, наступая на севере Харьковской области, заняла новые рубежи в окрестностях сразу трех поселений - Гоптовки, Глубокого и Лукьянцев, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

На севере Харьковской области российские военнослужащие продолжали выполнять задачи специальной военной операции (СВО). Есть подтвержденная информация о занятии новых рубежей и позиций в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое и Лукьянцы приводит ТАСС слова Марочко

Зачищая местность у взятой под контроль 10 сентября Гоптовки, российские войска готовятся к наступлению на Харьков, заключил Марочко.