Марочко: ВС РФ наступают на севере Харьковской области фронтом почти в 100 км

Марочко сообщил о наступлении ВС РФ фронтом почти в 100 км в Харьковской области Марочко: ВС РФ наступают на севере Харьковской области фронтом почти в 100 км

Москва7 ноя Вести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) широким фронтом движутся вперед на севере Харьковской области фронтом. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что линия фронта на указанном участке "начинает оживать".

Оттуда ряд позитивной информации: наши военнослужащие удачно работают как в Казачьей Лопани, так и в районе Приколотного, а это, на минуточку, почти 100 км сказал он

Ранее Марочко сообщил, что бойцы российской армии, наступая на севере Харьковской области, заняла новые рубежи в окрестностях сразу трех поселений - Гоптовки, Глубокого и Лукьянцев.

Командование 127-й бригады армии киевского режима лишило боевиков отпусков из-за потерь в Харьковской области.