"Северный ветер": в ВСУ отменили отпуска из-за потерь под Харьковом

Командование ВСУ лишило боевиков отпусков из-за потерь в Харьковской области "Северный ветер": в ВСУ отменили отпуска из-за потерь под Харьковом

Москва30 окт Вести.Командование 127-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишило боевиков отпусков, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Решение принято из-за потерь, которые боевики ВСУ понесли во время операции "Медвежий угол", проведенной российской армией.

Командование 127-й отмбр ВСУ отменило отпуска для своих военнослужащих отмечает "Северный ветер"

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что российские бойцы усилили давление на подразделения ВСУ у Казачьей Лопани и Гоптовки, взяв под контроль Алисовку в Харьковской области.