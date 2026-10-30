Москва30 октВести.Командование 127-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишило боевиков отпусков, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Решение принято из-за потерь, которые боевики ВСУ понесли во время операции "Медвежий угол", проведенной российской армией.
Командование 127-й отмбр ВСУ отменило отпуска для своих военнослужащихотмечает "Северный ветер"
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что российские бойцы усилили давление на подразделения ВСУ у Казачьей Лопани и Гоптовки, взяв под контроль Алисовку в Харьковской области.