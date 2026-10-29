Москва29 окт Вести.Российские войска усилили давление на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Казачьей Лопани и Гоптовки, взяв под контроль Алисовку в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Российские военнослужащие давят северо-западнее резниковского котла на позиции ВСУ. Ожили районы населенных пунктов Казачья Лопань и Гоптовка. Установление контроля над Алисовкой говорит о том, что российские бойцы начали серьезно давить на позиции украинских боевиков и зачищают местность вдоль береговой линии речки Травянки. После того, как здесь подготовят плацдарм, российские военнослужащие смогут продвигаться в южном направлении