Москва28 октВести.Российские военнослужащие днем нанесли удар по логистическому центру в Харькове. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Удар нанесен с применением беспилотников.
В результате удара поражены: логистический центр в городе Харьковотмечается в сообщении
На территории этого центра было организовано хранение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для Вооруженных сил Украины.
Кроме того, сегодня подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области. Об этом в ежедневной сводке сообщает Минобороны.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия побеждает на поле боя. С каждым днем Россия расширяет освобожденные территории, и все мало-мальски военные специалисты констатируют эту реальность на земле.