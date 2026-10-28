Российская армия нанесла удар по логистическому центру в Харькове

ВС РФ поразили логистический центр в Харькове Российская армия нанесла удар по логистическому центру в Харькове

Москва28 окт Вести.Российские военнослужащие днем нанесли удар по логистическому центру в Харькове. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Удар нанесен с применением беспилотников.

В результате удара поражены: логистический центр в городе Харьков отмечается в сообщении

На территории этого центра было организовано хранение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, сегодня подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области. Об этом в ежедневной сводке сообщает Минобороны.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия побеждает на поле боя. С каждым днем Россия расширяет освобожденные территории, и все мало-мальски военные специалисты констатируют эту реальность на земле.