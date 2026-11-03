Марочко сообщил о занятии ВС РФ участка трассы у харьковской Гоптовки Марочко: ВС РФ заняли порядка трех километров трассы у харьковской Гоптовки

Москва3 ноя Вести.Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль около трех километров трассы у Гоптовки в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Говоря о харьковском направлении и районе Гоптовки, то за выходные дни наши военнослужащие заняли новые рубежи и позиции южнее данного населенного пункта. Также взята под контроль трасса, которая идет на Цуповку - около трех ее километров сказал он

Ранее Марочко сообщил, что российские войска усилили давление на подразделения армии киевского режима у Казачьей Лопани и Гоптовки, взяв под контроль Алисовку в Харьковской области.