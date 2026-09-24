Москва24 сенВести.Подразделения российской группировки "Север" взяли под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что населенные пункты расположены внутри волчанского котла.
В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково Харьковской области, продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуныговорится в сообщении МО
ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения, а также расширять внешнюю зону контроля.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Красного Яра и Потихонова в Харьковской области.