Российские войска взяли под контроль Бузово и Хижняково Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль Бузово и Хижняково Харьковской области Российские войска взяли под контроль Бузово и Хижняково Харьковской области

Москва24 сен Вести.Подразделения российской группировки "Север" взяли под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что населенные пункты расположены внутри волчанского котла.

В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково Харьковской области, продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны говорится в сообщении МО

ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения, а также расширять внешнюю зону контроля.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Красного Яра и Потихонова в Харьковской области.