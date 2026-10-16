Москва16 октВести.Российская армия установила контроль над трассой Волчанск - Бударки в Харьковской области, сообщает Минобороны.
Под контроль группировки войск "Север" полностью перешла трасса Волчанск - Бударкиговорится в публикации
В ведомстве отметили, что по трассе подразделения ВСУ постоянно пытались прокладывать логистические маршруты для доставки боеприпасов и продовольствия на свои огневые позиции.
Ранее в Минобороны сообщили об освобождении Варваровки и Николаевки в Харьковской области.