Москва17 окт Вести.Полное установление контроля российской армии над трассой Волчанск - Бударки в Харьковской области снизит число налетов FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничью Белгородской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Более того, было заявлено об освобождении населенных пунктов Варваровка и Николаевка, которые находились недалеко от российской границы. Естественно, сейчас это позволит более-менее обезопасить мирных граждан, которые находятся в Шебекинском районе Белгородской области. По крайней мере, радиус действия малых FPV-дронов, которые украинские боевики использовали на протяжении очень длительного времени в больших количествах, уже попросту будет невозможен сказал он

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия установила контроль над трассой Волчанск - Бударки в Харьковской области. В ведомстве отметили, что по трассе подразделения ВСУ постоянно пытались прокладывать логистические маршруты для доставки боеприпасов и продовольствия на свои огневые позиции.