Москва14 окт Вести.Российские бойцы после уничтожения моста через реку Оскол зачистили территорию на участке Купянск - Купянск-Узловой в Харьковской области и закрепились на новых позициях, это привело к ослаблению группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на указанном участке. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

После уничтожения ключевой логистической цепочки украинских боевиков на купянском направлении - моста через реку Оскол - от наших военнослужащих стала приходить позитивная информация. Прежде всего, ребята довольно-таки неплохо зачистили территорию от Купянска до Купянска-Узлового, заняли новые рубежи и позиции. Это привело, прежде всего, к ослаблению украинской группировки, которая сейчас испытывает ряд проблем, в том числе с поставками материально-технических средств, восполнением боевых потерь, ротационные мероприятия практически стали невозможны сказал он

Ранее Марочко сообщил, что боевики ВСУ жалуются на усиление давления со стороны российской армии у населенного пункта Студенок в Сумской области.

Также он отметил, что освобождение бойцами Вооруженных сил России населенного пункта Аннополье в Харьковской области от боевиков ВСУ является тактическим успехом российских военных, который позволяет выровнять фронт на данном участке и развить дальнейшее наступление.