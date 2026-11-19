Москва19 нояВести.Линия обороны просела у боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области на фоне наступления подразделений российских войск. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По последней информации, в Харьковской области у украинских боевиков просела линия обороны. Следовательно, у украинских боевиков ежедневно ухудшается оперативно-тактическая обстановкасказал он
Ранее Марочко сообщил, что российские войска наступают на севере Харьковской области фронтом почти в 100 километров.