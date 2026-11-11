Марочко: серьезные бои в районах Хатнего, Приколотного, Рубежного и Липцов

Марочко назвал участки с самыми интенсивными боями на Харьковской области Марочко: серьезные бои в районах Хатнего, Приколотного, Рубежного и Липцов

Москва11 ноя Вести.Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС указал на участки фронта с самыми интенсивными боями на севере Харьковской области, где наступают Вооруженные силы Российской Федерации.

Есть серьезные боестолкновения в районах Хатнего, Приколотного, Рубежного и Липцов. В районе Казачьей Лопани сейчас немного снизилась интенсивность действий, а вот в Гоптовке наоборот возросла сказал он

Ранее Марочко сообщил, что российские войска широким фронтом наступают на севере Харьковской области фронтом почти в 100 километров.