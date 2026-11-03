Москва3 нояВести.Липцовский участок линии боевого сопрокосновения в Харьковской области ожил, здесь начались серьезные бои. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Сейчас неплохая динамика в районе Новой Казачьей - это северо-западнее от Гоптовки. Также начинает оживать так называемый липцовский участок - мне сообщают, что на данном участке начались довольно серьезные баталиисказал он
Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) усилили давление на подразделения армии киевского режима у Казачьей Лопани и Гоптовки, взяв под контроль Алисовку в Харьковской области.