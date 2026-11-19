Москва19 нояВести.Подразделения российских войск заняли новые рубежи и позиции юго-восточнее Рубежного в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Наши военнослужащие начали продвигаться южнее Волчанска, украинские боевики выбиты с некоторых рубежей и позиций в районе населенного пункта Рубежное. Также юго-восточнее от Рубежного занят ряд новых позиций, которые позволят нашим военнослужащим продвигаться дальше. Следовательно, оперативно-тактическая обстановка ухудшается у украинских боевиков и на этом участкесказал он
Ранее Марочко сообщил, что у боевиков армии киевского режима просела линия обороны в Харьковской области на фоне наступления российской армии.