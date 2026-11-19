Марочко сообщил о занятии ВС РФ новых рубежей у Рубежного в Харьковской области Марочко: ВС РФ заняли новые позиции у Рубежного, положение ВСУ ухудшается

Москва19 ноя Вести.Подразделения российских войск заняли новые рубежи и позиции юго-восточнее Рубежного в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Наши военнослужащие начали продвигаться южнее Волчанска, украинские боевики выбиты с некоторых рубежей и позиций в районе населенного пункта Рубежное. Также юго-восточнее от Рубежного занят ряд новых позиций, которые позволят нашим военнослужащим продвигаться дальше. Следовательно, оперативно-тактическая обстановка ухудшается у украинских боевиков и на этом участке сказал он

Ранее Марочко сообщил, что у боевиков армии киевского режима просела линия обороны в Харьковской области на фоне наступления российской армии.