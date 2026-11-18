Военный эксперт рассказал об успехах ВС РФ в Харьковской области Марочко: ВС РФ делают серьезные успехи у Гоптовки и Казачьей Лопани

Москва18 ноя Вести.Российские военные успешно продвигаются вперед в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

В частности, подразделения ВС РФ заняли новые позиции у населенных пунктов Гоптовка и Казачья Лопань, уточнил эксперт в беседе с ТАСС.

Говоря об успехах наших войск в Харьковской области, хотелось бы отметить, что за последнее время у наших ребят серьезные успехи в районах Казачьей Лопани и Гоптовки. За последнюю неделю там заняты новые рубежи и позиции, зачищен широкий участок местности отметил он

Ранее эксперт рассказал, что ВС РФ владеют стратегической инициативой на любицком участке в Запорожской области. В короткие сроки бойцы освободили населенные пункты Воскресенка и Заливное. Теперь им предстоит зачистка серых зон, где могут прятаться разрозненные отряды боевиков ВСУ.