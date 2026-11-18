Марочко: ВС России владеют стратегической инициативой в Запорожской области Российская армия владеет стратегической инициативой в Запорожской области

Москва18 ноя Вести.Освобождение населенного пункта Заливное в Запорожской области говорит о стратегической инициативе российской армии на любицком участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Российская армия развивает успех на любицком участке, отметил эксперт.

После освобождения населенного пункта Воскресенка уже занят следующий населенный пункт - Заливное. Российские военнослужащие продвигаются на север. По последней информации, российские бойцы владеют здесь стратегической инициативой приводит ТАСС слова Марочко

У Заливного расположено большое количество серых зон, где могут оставаться разрозненные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российским бойцам предстоит зачистить эти зоны.

Минобороны сообщило об освобождении Заливного в Запорожской области 17 ноября.