Москва18 нояВести.Освобождение населенного пункта Заливное в Запорожской области говорит о стратегической инициативе российской армии на любицком участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Российская армия развивает успех на любицком участке, отметил эксперт.
После освобождения населенного пункта Воскресенка уже занят следующий населенный пункт - Заливное. Российские военнослужащие продвигаются на север. По последней информации, российские бойцы владеют здесь стратегической инициативойприводит ТАСС слова Марочко
У Заливного расположено большое количество серых зон, где могут оставаться разрозненные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российским бойцам предстоит зачистить эти зоны.
Минобороны сообщило об освобождении Заливного в Запорожской области 17 ноября.