Освобождение Василькового позволит ВС России отрезать ВСУ на широком фронте Марочко: освобождение Василькового отрезает боевиков ВСУ на широком фронте

Москва10 ноя Вести.Освобождение села Васильковое в Запорожской области является тактическим успехом российской армии, который позволяет отрезать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на широком участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Освобождение населенного пункта Васильковое на запорожском направлении - тактический успех с заделом на стратегическое преимущество российской армии. Бойцы продолжат продвигаться в западном направлении, следовательно, отрезать [для противника] очень обширный участок местности на запорожском направлении приводит ТАСС слова Марочко

Занятие новых рубежей к западу от Василькового усугубит оперативно-тактическую обстановку для ВСУ на этом участке, заключил эксперт.

Минобороны сообщило об освобождении Василькового в Запорожской области 9 ноября.