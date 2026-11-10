Москва10 нояВести.Освобождение села Васильковое в Запорожской области является тактическим успехом российской армии, который позволяет отрезать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на широком участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Освобождение населенного пункта Васильковое на запорожском направлении - тактический успех с заделом на стратегическое преимущество российской армии. Бойцы продолжат продвигаться в западном направлении, следовательно, отрезать [для противника] очень обширный участок местности на запорожском направленииприводит ТАСС слова Марочко
Занятие новых рубежей к западу от Василькового усугубит оперативно-тактическую обстановку для ВСУ на этом участке, заключил эксперт.
Минобороны сообщило об освобождении Василькового в Запорожской области 9 ноября.