Марочко: ВС России взяли Самойловку и вынудили ВСУ перейти в глухую оборону Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону после потери Самойловки

Москва6 окт Вести.Освобождение Самойловки позволяет российским войскам перерезать дорогу в районе Терсянки в Запорожской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают по этой дороге снабжение на ореховском участке. Теперь ВСУ вынуждены перейти в глухую оборону, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Перерезание трассы в районах Терсянки и Барвиновки будет серьезно влиять на логистику противника, в том числе на ореховском участке. Естественно, здесь нужно будет украинским боевикам переходить не к контратакующим действиям, а в глухую оборону приводит ТАСС слова Марочко

Минобороны сообщило об освобождении Самойловки в Запорожской области 5 октября.