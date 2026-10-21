Марочко: ВСУ вынуждены сокращать свою оборону у Орехова

Марочко рассказал, почему ВСУ вынуждены сокращать свою оборону у Орехова Марочко: ВСУ вынуждены сокращать свою оборону у Орехова

Москва21 окт Вести.Киевский режим вынужден сокращать задействованные в обороне Орехова подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) после потери контроля над Тимошевкой в Запорожской области, пытаясь не допустить рывка ВС РФ. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что российские бойцы планомерно продвигаются и отвлекают резервы противника.

Естественно, они должны учитывать наше продвижение, чтобы на данном участке не допустить резкого рывка со стороны нашей армии, который может обернуться катастрофой для боевиков сказал Марочко

Он также подчеркнул, что российские военнослужащие создали плацдарм для наступления на подконтрольный Киеву областной центр - город Запорожье.

В Минобороны России 20 октября сообщили, что ВС РФ освободили Тимошевку.