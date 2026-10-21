Марочко: ВС России создали плацдарм для наступления на Запорожье

Освободив Тимошевку, ВС России создали плацдарм для наступления на Запорожье Марочко: ВС России создали плацдарм для наступления на Запорожье

Москва21 окт Вести.Российские войска освободили 20 октября Тимошевку в Запорожской области и создали плацдарм для наступления на подконтрольный Киеву областной центр - город Запорожье, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Тимошевка находится на западном берегу реки Верхняя Терса. Следовательно, российские военнослужащие уже полноценно сформировали плацдарм для продвижения на запад - к населенному пункту Запорожье приводит ТАСС слова Марочко

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские войска находятся в 5 км от города Запорожье, бойцы уже уничтожают боевиков ВСУ в черте города.