Москва21 октВести.Российские войска освободили 20 октября Тимошевку в Запорожской области и создали плацдарм для наступления на подконтрольный Киеву областной центр - город Запорожье, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Тимошевка находится на западном берегу реки Верхняя Терса. Следовательно, российские военнослужащие уже полноценно сформировали плацдарм для продвижения на запад - к населенному пункту Запорожьеприводит ТАСС слова Марочко
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские войска находятся в 5 км от города Запорожье, бойцы уже уничтожают боевиков ВСУ в черте города.