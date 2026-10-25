ВС России успешно наступают на город Запорожье с любицкого участка Марочко: российская армия успешно наступает на город Запорожье

Москва25 окт Вести.Российские войска продолжают развивать успех на любицком участке фронта, в том числе в направлении города Запорожье, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

За истекшую неделю на запорожском направлении благодаря действиям Вооруженных сил России на любицком участке создана очень обширная буферная зона. Российские военнослужащие продолжают развивать успех на данном участке, есть определенные успехи в продвижении от Любицкого по направлению Запорожья приводит ТАСС слова Марочко

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что российские войска находятся в 5 км от города Запорожье, противника уже уничтожают в черте города.