Военный эксперт рассказал об успешном приближении ВС РФ к Запорожью Эксперт Кнутов: Запорожье становится не тыловой, а прифронтовой зоной

Москва25 ноя Вести.Российская армия успешно приближается к городу Запорожье, который уже оказался в досягаемости средств средней и малой дальности. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в Запорожье складывается тревожная для украинских боевиков ситуация. Российские самолеты с помощью авиабомб ФАБ бьют по мостам, предприятиям, где производится вооружение.

Запорожье находится уже не в тыловой, а в прифронтовой зоне. Причем вот для этих ударов используются в том числе и FPV-дроны… Работа достаточно интенсивная, почти ежедневно ФАБ, "Геранями", ракетами РСЗО по Запорожью указывает на то, что Запорожье оказался в зоне досягаемости наших средств малой и средней дальности. Мы, в общем-то, приближаемся достаточно успешно отметил эксперт

Кнутов добавил, что ВСУ перебрасывают войска в район Орехова, который является ключом к Запорожью, пытаясь остановить российское продвижение.