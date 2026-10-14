Москва14 октВести.Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Орехова в Запорожской области из-за ударов российской армии находится в сложной ситуации. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Логистика украинских боевиков у Орехова очень сложная. Они уже не могут применять здесь что-то крупнее скутеров или какой-то мототехники. Если на каких-то квадроциклах, электроскутерах они еще как-то могут проскочить, то более крупная техника моментально обнаруживается и поражается нашими военнослужащими. Естественно, это очень сильно повлияло на их боеспособностьсказал он
Ранее Марочко рассказал, что освобождение российскими бойцами населенного пункта Аннополье в Харьковской области от боевиков ВСУ является тактическим успехом российских военных, который позволяет выровнять фронт на данном участке и развить дальнейшее наступление.