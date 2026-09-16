Марочко: у Киева нет сил нарастить группировку ВСУ у Малой Волчьей

Марочко: Киев не способен нарастить группировку ВСУ у Малой Волчьей Марочко: у Киева нет сил нарастить группировку ВСУ у Малой Волчьей

Москва16 сен Вести.У киевского режима не хватает сил и средств для того, чтобы нарастить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Малой Волчьей в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Боевики ВСУ сдерживают наступление российской армии только благодаря рельефу местности, который затрудняет продвижение российских бойцов, подчеркнул Марочко.

Сюда каких-то дополнительных сил и средств противник перебросить не может, потому что этот населенный пункт находится в резниковском котле и, естественно, все то, что находится в этом котле, только и могут использовать украинские боевики приводит ТАСС слова Марочко

В российских силовых структурах рассказали, что подразделения Сил специальных операций (ССО) ВСУ понесли потери при попытке эвакуировать наемников из окружения в районе села Малая Волчья.