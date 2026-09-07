Эксперт Кнутов объяснил, почему авиация РФ перешла к групповому бомбометанию

Эксперт Кнутов рассказал о новой тактике российской авиации Эксперт Кнутов объяснил, почему авиация РФ перешла к групповому бомбометанию

Москва7 сен Вести.Российская авиация перешла к тактике группового бомбометания в зоне СВО из-за ослабления украинской противовоздушной обороны. Об этом MK.RU заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что сейчас контролируемая боевиками территория стала уязвимой для авиаударов, поскольку украинская ПВО испытывает дефицит боеприпасов.

Кроме того, у российских военных расширились возможности по отслеживанию зенитных ракетных комплексов ВСУ, что помогает использовать истребители-бомбардировщики Су-34 группами.

Преимущество колоссальное. Каждый Су-34 несет фугасные авиабомбы ФАБ-500, ФАБ-1000 и даже ФАБ-3000 с управляемыми модулями планирования и коррекции. Последние модификации этих модулей оснащены реактивным двигателем – теперь ФАБ-500 может поражать цели на дистанции до 200 километров… Массированный бомбовый удар Су-34 наносит гораздо более тяжелые разрушения укреплениям рассказал Кнутов

Благодаря этой тактике у Вооруженных сил России теперь появилась возможность уничтожать укрепления, которые украинские боевики возводили в районе городов Краматорск и Славянск в ДНР.

Это ключевые узлы обороны… Вывести такие укрепления из строя можно только массированным бомбовым ударом. Если эскадрилья отработала точно по целям – противник получил серьезнейший урон… Если позволит воздушная и противовоздушная обстановка, подобные удары будут практиковаться регулярно подытожил эксперт

Ранее журнал "Военное обозрение" сообщил, что группа российских Су-34 нанесла одновременные удары по целям в Краматорске и Днепропетровске.