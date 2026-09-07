До 16 российских Су-34 могли участвовать в ударах по объектам на Украине

Полная эскадрилья Су-34 нанесла удары по целям на Украине До 16 российских Су-34 могли участвовать в ударах по объектам на Украине

Москва7 сен Вести.Группа российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поздним вечером в воскресенье одновременно наносила удары по целям в Краматорске и Днепре. Об этом сообщил журнал "Военное обозрение".

По данным издания, первоначально в воздухе находились 13 самолетов, позднее к ним присоединились еще три борта. В публикации такую концентрацию авиации назвали необычной.

Максимальная боевая нагрузка Су-34 составляет восемь тонн. Конечно, вряд ли все самолеты взяли на борт столько, но можно предположить, что не менее 50 тонн авиабомб обрушилось сегодня ночью на цели в Краматорске и Славянске говорится в публикации

Утром в понедельник Минобороны России опубликовало видео работы экипажа Су-34 в зоне ответственности группировки войск "Восток". Подразделения этой группировки действуют в том числе в районе Днепропетровской области.

Ранее стало известно об особенностях новой модификации российского истребителя пятого поколения Су-57. По словам директора ОКБ Сухого Михаила Стрельца, в новой двухместной версии появится возможность управления дронами.