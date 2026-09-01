Эксперт Кнутов: удары ВС РФ по портам в Одессе наносятся из Крыма

Эксперт Кнутов рассказал, откуда наносились удары ВС РФ по портам Одессы Эксперт Кнутов: удары ВС РФ по портам в Одессе наносятся из Крыма

Москва1 сен Вести.Российские самолеты могут подняться из Крыма, пролететь над Черным морем и выйти к Одессе для нанесения авиаударов, не входя в зону действия ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, которые приводит MK.RU, возможность такой работы появилась у Вооруженных сил (ВС) РФ благодаря высокоточным дальнобойным бомбам с реактивным двигателем УМПД-5Р.

Наши самолеты могут подняться из Крыма, пролететь над Черным морем, выйти к Одессе, сбросить бомбы с управляемым модулями планирования коррекции и, не входя в зону действия ПВО, вернуться на базы сказал Кнутов

Эксперт подчеркнул, что новые 500-килограммовые бомбы имеют дальность до 200 километров. Сейчас у Украины серьезные проблемы с ракетами для ПВО, и, учитывая конфликт США и Ирана, ситуация вряд ли изменится в скором времени, заключил Кнутов.

В ночь на 1 сентября российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики и портам Украины.