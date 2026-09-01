Коц: ВС РФ устроили ад в Одессе атаками по энергетике и портам 1 сентября

ВС РФ нанесли массированные удары по энергетике и портам Украины 1 сентября Коц: ВС РФ устроили ад в Одессе атаками по энергетике и портам 1 сентября

Москва1 сен Вести.В ночь на 1 сентября российские войска нанесли массированные удары по территории Украины. Целями стали объекты энергетической инфраструктуры и порты, в том числе в Одессе, передает военкор Александр Коц в статье для KP.RU.

Он напомнил, что 30 августа Минобороны РФ анонсировало подготовку к ударам по энергетическим объектам Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) России. 1 сентября планы были реализованы. Главный акцент российские войска сделали на целях в Одессе.

"Ад в Одессе" – так описали эту ночь в Telegram-каналах. Били "Бандеролями" с моря, "Геранями", ФАБами с УМПК и противорадиолокационными Х-31П. Первая цель – энергетика. Вторая – порт. Не меньше двадцати взрывов. В части районов города погас свет. Украинский СНБО признает: под ударом именно энергообъекты говорится в публикации

Также была атакована столица Украины – Киев. Удары наносились при помощи баллистики, "Калибров" с моря и гиперзвукового оружия.

Днепровский район – склады с вооружением, прицельно отработали по депо "Украинской железной дороги", били в районе аэродрома Борисполь и в Обуховском районе. Под Борисполем после удара занялись склады добавил военкор

В ночь на 1 сентября взрывы и воздушная тревога звучали в Черкассах, а также в Черниговской и Днепропетровской областях.