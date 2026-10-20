Эксперт отметил сокращение военных поставок на Украину из-за ударов по мостам Эксперт Кнутов: удары по мостам привели к сокращению военных поставок на Украину

Москва20 окт Вести.Последние три недели Вооруженные силы РФ регулярно бьют по мостам на территории Украины, что привело к значительному сокращению поставок военных грузов для украинской армии. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Последние, наверное, недели три отмечены достаточно интенсивной и эффективной работой наших военнослужащих по мостам. Первоначально были поражены два моста в Киеве: Южный и Северный. Затем были выведены мосты в Запорожье, и вот теперь Днепропетровск. Я думаю, что эта работа будет продолжена. Тем более, что результаты, которые она дает, действительно ощутимы сказал он

Кнутов отметил, что целенаправленные удары по мостам нарушают снабжение ВСУ запчастями, боеприпасами, оружием, техникой, комплектующими для дронов и крылатыми ракетами.

То есть вот весь спектр поставок, который идет непосредственно из-за рубежа на Украину, он на сегодняшний день нами в значительной степени сокращается и сокращается за счет того, что активно ведется работа по мостам подытожил эксперт

Во вторник, 20 октября, сообщалось, что на Северном мосту через Днепр в Киеве произошли взрывы. Ранее также были нанесены удары по Южному мосту в Днепропетровске.