Эксперт Кнутов: ВС РФ должны бить не только по энергетике, но и мостам Украины

Кнутов призвал разрезать Украину напополам Эксперт Кнутов: ВС РФ должны бить не только по энергетике, но и мостам Украины

Москва19 ноя Вести.Россия должна атаковать не только объекты энергетики Украины, но и ее мосты, чтобы разрезать Украину напополам, заявил в беседе с MK.RU военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, это решение позволит решить проблему поставок оружия и боевой техники на территорию Донбасса, после чего у киевского режима закончатся силы для сопротивления российским военным.

Я бы сосредоточил внимание не только на Киевской ТЭЦ… Нужно работать еще и по линиям электропередач, подстанциям, трансформаторам, чтобы полностью отрезать Киев от возможности получения электроэнергии на длительную перспективу. Я сторонник того, чтобы Украину планово и эффективно разрезать пополам. Для этого нужно вывести мосты, начиная от Киева и заканчивая Запорожьем. Все капитальные мосты должны прекратить существовать сказал Кнутов

Ранее Кнутов заявил, что атака армии России на логистический центр "Эпицентр" в Кировограде была закономерной из-за военной продукции, которая там хранилась. Он отметил, что украинские боевики не стесняются использовать склады в гипермаркетах для хранения военного имущества.