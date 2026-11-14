Эксперт Попенко: ВС РФ осталась пара ударов, чтобы разделить Киев на две части

На Украине допустили, что удары ВС РФ могут разделить Киев на две части Эксперт Попенко: ВС РФ осталась пара ударов, чтобы разделить Киев на две части

Москва14 ноя Вести.Российские удары по мостам в Киеве могут разделить город на две части, для этого осталось нанести "еще пару серьезных ударов", заявил председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Все мосты, кроме Подольско-Воскресенского и Северного, требуют капитального ремонта. Реально город будет разделен на два берега. Один город будет называться Киев, а второй город так и назовем — Левый Берег сказал Попенко, его слова приводит издание "Страна.ua"

Как пример эксперт привел мост Патона: он не выдерживает транспортную нагрузку, поэтому там установили ограничители и сократили число машин.

Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что Россия повысила точность "Искандеров" для ударов по мостам. По данным издания, модернизированные баллистические ракеты, оснащенные оптическими и радиолокационными головками для самонаведения, раскалывают Украину надвое.

Как отмечает Минобороны, российские войска бьют по военной логистике и объектам инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.