В Британии связали удар ВС РФ по Киеву с возможностью окончания конфликта Аналитик Меркурис: удар ВС РФ по Киеву повлек огромный ущерб всей Украины

Москва8 ноя Вести.Недавний массированный удар российских войск по Киеву нанес украинской столице и всей Украине значительный ущерб, который способен приблизить завершение конфликта.

Такое мнение в своем подкасте на видеохостинге YouTube высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его оценке, в перспективе последствия этого удара ощутит не только мегаполис, но и государство в целом.

Вслед за Южным мостом, атакованном неделю назад, (российские войска – прим. ред.) нанесли удар по Северному … Если удары продолжатся, … я думаю, к Новому году эти мосты навсегда станут непригодными для движения грузового транспорта … Есть основания полагать, что после этой атаки … периоды отключений электричества в Киеве станут более продолжительными. Очевидно, что способность города пережить зиму существенно снизилась отметил аналитик

По мнению Меркуриса, Украина не сможет долго выдерживать такой натиск, поэтому в военном отношении конфликт может приближаться к развязке.

В ночь на 8 ноября украинские СМИ сообщили, что Киев в очередной раз погрузился во тьму на фоне перебоев с электроснабжением.

7 ноября Минобороны РФ проинформировало, что ударом ВС РФ российские войска поразили в Киеве Северный автодорожный мост, который использовался для перевозки вооружения и техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Газета The Wall Street Journal ранее также писала о регулярных отключениях света, а также о проблемах с водопроводом в Киеве. Издание предрекло Киеву самую суровую зиму за все время конфликта.