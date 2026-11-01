Аналитик Меркурис: из-за блэкаутов Киев рискует быть отрезанным от внешнего мира

"Остров тьмы": в Британии оценили ситуацию с блэкаутами в Киеве Аналитик Меркурис: из-за блэкаутов Киев рискует быть отрезанным от внешнего мира

Москва1 ноя Вести.Киев в ближайшее время может оказаться отрезанным от внешнего мира. Такое мнение в своем подкасте на видеохостинге YouTube высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, удары по критической инфраструктуре ведут к постепенной изоляции столицы Украины.

Перекрываются пути сообщения: разрушаются мосты, нарушаются каналы передачи данных и энергоснабжение, блокируются как наземные, так и воздушные маршруты уточнил аналитик

Меркурис считает, что с учетом этих обстоятельств столица Украины может полностью лишиться связи с левобережной частью страны.

В итоге Киев превратится в остров тьмы, отрезанный от остальной Украины, да и от всего мира высказался эксперт

30 октября мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении очередного объекта критической инфраструктуры. Градоначальник предупредил жителей девяти районов украинской столицы о перебоях с подачей воды.

Американская газета The Wall Street Journal ранее также обратила внимание на ставшие регулярными отключения света, а также проблемы с водопроводом. Издание предрекло Киеву самую суровую зиму за все время конфликта.