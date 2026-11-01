Москва1 нояВести.Киев в ближайшее время может оказаться отрезанным от внешнего мира. Такое мнение в своем подкасте на видеохостинге YouTube высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
По его словам, удары по критической инфраструктуре ведут к постепенной изоляции столицы Украины.
Перекрываются пути сообщения: разрушаются мосты, нарушаются каналы передачи данных и энергоснабжение, блокируются как наземные, так и воздушные маршрутыуточнил аналитик
Меркурис считает, что с учетом этих обстоятельств столица Украины может полностью лишиться связи с левобережной частью страны.
В итоге Киев превратится в остров тьмы, отрезанный от остальной Украины, да и от всего миравысказался эксперт
30 октября мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении очередного объекта критической инфраструктуры. Градоначальник предупредил жителей девяти районов украинской столицы о перебоях с подачей воды.
Американская газета The Wall Street Journal ранее также обратила внимание на ставшие регулярными отключения света, а также проблемы с водопроводом. Издание предрекло Киеву самую суровую зиму за все время конфликта.