В Британии указали на ужас украинских властей из-за ударов ВС РФ по Киеву Меркурис: украинские власти в ужасе из-за ударов ВС России по Киеву

Москва29 окт Вести.Удары российской армии по военным объектам в Киеве приводят в ужас власти Украины. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Поступают сообщения о том, что столица [Украины] находится в шоке сказал он

Эксперт отметил, что такая реакция руководства киевского режима очевидна, поскольку движение транспорта по Южному мосту теперь невозможно, а ситуация с электроснабжением украинской столицы – "висит на волоске" после уничтожения всех генерирующих электроэнергию объектов вокруг города.

По мнению аналитика, на фоне всех этих событий радикальные высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского и других украинских чиновников о готовности "бороться до последнего украинца" похожи на попытку замаскировать свои гнев и панику от происходящего.