Москва3 окт Вести.В Киеве больше не в состоянии отражать удары Вооруженных сил России. С таким заявлением выступил британский политолог-международник Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Согласно его информации, столица больше не может сопротивляться давлению российских войск, которое не ослабевает ни днем, ни ночью.

Противовоздушная оборона ... практически отсутствует утверждает Меркурис

По данным эксперта, ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов для отражения воздушных атак. При этом положение не могут спасти даже истребители F-16, поставляемые западными странами, так как многие из них ломаются.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что на Украине почти не осталось самолетов после уничтожения авиацией РФ, остальное – видимость.

Как отмечал бывший командир 413-го отдельного мотопехотного батальона Роман Ковалев, который сейчас воюет в составе 43-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), ситуация в украинской армии остается критической, при этом российские силы сохраняют инициативу на фронте.