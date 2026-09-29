Комбат ВСУ Ковалев: украинцы не осознают, на краю какой пропасти стоит страна

"Ситуация критическая": комбат ВСУ предупредил о серьезном кризисе на Украине Комбат ВСУ Ковалев: украинцы не осознают, на краю какой пропасти стоит страна

Москва29 сен Вести.Ситуация на Украине и в украинской армии остается критической, при этом российские силы сохраняют инициативу на фронте. Об этом написал в Facebook (запрещена в РФ) бывший командир 413-го отдельного мотопехотного батальона Роман Ковалев, который сейчас воюет в составе 43-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Ковалева, российские военные наращивают применение ударных беспилотников, а с приближением зимы Украину может ожидать серьезный кризис.

Ситуация критическая. Я говорю это не как комментатор, а как командир батальона, который видит фронт не на карте по телевизору, а собственными глазами. Противник продолжает владеть инициативой написал он

Ковалев также раскритиковал информационную политику украинских властей. По его мнению, вместо обсуждения существующих проблем обществу преимущественно демонстрируют позитивную картину происходящего, которую он назвал "государственным дофаминовым наркотрафиком".

Военный заявил о нехватке финансирования армии, средств противовоздушной обороны (ПВО) и личного состава. Он также обратил внимание на удары по Киеву и заявил, что украинскому обществу необходимо обсуждать проблемы и требовать от властей ответов.

Я не против хороших новостей. Я против того, чтобы хорошие новости перебивали обсуждение проблем подчеркнул Ковалев

В качестве аналогии он привел басню Эзопа о цикаде, которая пела все лето, пока муравьи готовились к зиме. По мнению Ковалева, значительная часть украинского общества сейчас не осознает серьезность положения страны.

Мне это очень напоминает наше современное общество, в котором большинство украинцев, кажется, не до конца осознают, на краю какой пропасти стоит наше государство и нация отметил он

Ранее французский генерал запаса Оливье Кемпф назвал критическую проблему ВСУ.