На Украине признали невозможность для ВСУ защититься от российских дронов

ВСУ не справляются с российскими дронами На Украине признали невозможность для ВСУ защититься от российских дронов

Москва27 сен Вести.Противовоздушная оборона (ПВО) Вооруженных сил Украины не может справиться с российскими реактивными дронами, заявили украинские журналисты.

Из-за ситуации в стране начали звучать тяжелые прогнозы по возможной ситуации предстоящей зимой.

Россияне используют реактивные дроны, против которых пока нет эффективного противодействия. Кроме того, есть огромный дефицит ракет к системам Patriot. А значит, небо страны практически не защищено сообщили украинские журналисты

Ранее издание Le Monde рассказало, что в рядах ВСУ стали фиксировать новое заболевание, связанное с боязнью беспилотников. По данным журналистов, новый недуг стали неофициально называть "дронофобией".