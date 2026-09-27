Москва27 сенВести.Противовоздушная оборона (ПВО) Вооруженных сил Украины не может справиться с российскими реактивными дронами, заявили украинские журналисты.
Из-за ситуации в стране начали звучать тяжелые прогнозы по возможной ситуации предстоящей зимой.
Россияне используют реактивные дроны, против которых пока нет эффективного противодействия. Кроме того, есть огромный дефицит ракет к системам Patriot. А значит, небо страны практически не защищеносообщили украинские журналисты
Ранее издание Le Monde рассказало, что в рядах ВСУ стали фиксировать новое заболевание, связанное с боязнью беспилотников. По данным журналистов, новый недуг стали неофициально называть "дронофобией".