"Это видимость": военный эксперт оценил наличие на Украине ВВС Военный эксперт Кнутов: самолеты на Украине – это видимость

Москва29 сен Вести.На Украине почти не осталось самолетов после уничтожения авиацией РФ, остальное – видимость. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя ролик украинских медиа о наличии истребителей МиГ-29.

Ролик был снят на базе 204-ой бригады тактической авиации ВСУ.

Значительное число МиГов было уничтожено на аэродромах нашей авиацией. Какое-то количество оставалось, плюс потом пошли самолёты из стран Варшавского договора. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что те самолеты, которые есть у Украины - это скорее видимость наличия Военно-воздушных сил отметил он

Ранее сообщалось, что Словакия получит по линии Европейского фонда мира от ЕС 105 миллионов евро в качестве компенсации за военную технику, которую Братислава ранее передала Украине.