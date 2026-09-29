Словакия получит от ЕС компенсацию €105 млн за передачу Украине военной техники

ЕС компенсирует Словакии €105 млн за переданное Украине вооружение Словакия получит от ЕС компенсацию €105 млн за передачу Украине военной техники

Москва29 сен Вести.Словакия получит по линии Европейского фонда мира от ЕС 105 миллионов евро в качестве компенсации за военную технику, которую Братислава ранее передала Украине.

Об этом сообщил генеральный директор секции оборонной политики Минобороны Словакии Роберт Бестро.

Мы добились для Словакии еще 105 миллионов из Европейского фонда мира. Они уже являются реальностью. Данное решение принято на этой неделе написал он на странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ)

Бестро добавил, что эти средства являются дополнением к другой ранее полученной компенсации.

С 2022 года бывшее правительство Словакии безвозмездно передало Украине, в частности, истребители МиГ-29 и систему ПВО С-300. Два года назад Высшее контрольное управление республики сообщило, что с начала конфликта на Украине Братислава оказала Киеву военную помощь почти на 700 миллионов евро.

Нынешнее правительство Словакии отказалось от безвозмездной передачи вооружения и боеприпасов киевскому режиму, но разрешает их поставку словацкими компаниями на коммерческой основе.

28 сентября первый замглавы Минфина Украины Роман Ермоличев заявил, стране не хватает 75 миллиардов долларов на оборонные расходы, предусмотренные на следующие год.