В Словакии закрыли дело о передаче Киеву истребителей и ПВО Генпрокуратура Словакии прекратила дело о передаче Украине МиГ-29 и систем С-300

Москва24 сен Вести.В Словакии закрыто дело о получении Украиной от бывшего кабмина республики истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300, сообщает ТАСС. Генеральная прокуратура страны не обнаружила состава преступления в безвозмездной передаче Киеву военной техники. Проверить действия предыдущего правительства требовали представители действующего кабмина Словакии.

В начале 2026 года словацкие СМИ сообщили о закрытии дел о передаче Украине в 2022 году истребителей МиГ-29 и системы С-300. Словацкая прокуратура тогда заявила, что срок службы военной техники кончался, и Словацкой республике ее передача кому бы то ни было не нанесет никакого ущерба. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал такой подход политически мотивированным.

Действующее правительство Словакии отказалось от практики передачи вооружения и боеприпасов Украине.