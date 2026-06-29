Украинский Ан-12 вылетел из закрытого аэропорта Черновцов в Европу ТАСС: украинский транспортный самолет приземлился в Словакии

Москва29 июн Вести.Украинский транспортный самолет Ан-12 совершил перелет с закрытого аэропорта Черновцов в Словакию, несмотря на действующее предписание о закрытии воздушного пространства Украины. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника ТАСС, этот самолет уже неоднократно выполнял международные рейсы в 2026 году.

Борт Ан-12 снова полетел в Европу с закрытого аэропорта Черновцов, и в настоящее время приземлился в Словакии сообщил источник

Он отметил, что Ан-12 выполнял полеты не только в европейские страны, но также в государства Азии и Африки. По его мнению, речь, вероятно, идет о коммерческих грузоперевозках, несмотря на то, что самолет эксплуатируется почти 57 лет — с 1969 года.

Ранее сообщалось, что транспортный самолет Ан-26, принадлежащий ВСУ, совершал рейсы с закрытого аэропорта Львова в Бельгию и Нидерланды, а другой украинский военный борт недавно летал на военный аэродром Вунсдрехт в Нидерландах.

В 2025 году Киев использовал Ан-124 "Руслан" для перевозки через Лейпциг ракет для ЗРК Patriot из Тель-Авива.